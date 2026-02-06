Цифровая маркировка выявила нарушения в обороте лекарств в Казахстане

Факты реализации препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), в свободной продаже в коммерческом секторе, повторное использование кодов маркировки разными субъектами, а также продажу лекарственных средств с истекшим сроком годности выявила система маркировки лекарственных средств, внедренная в Казахстане в июле 2025 года.

В Министерстве здравоохранения РК под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой состоялось обсуждение вопросов применения цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств с участием вице-министров, руководителей Комитета медицинского и фармацевтического контроля, СК «Фармация», Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком».

В ходе встречи Единым оператором была представлена аналитическая платформа, предназначенная для мониторинга и анализа данных в сфере обращения лекарственных средств с использованием информации системы маркировки и прослеживаемости товаров.

Платформа позволяет государственным органам в режиме реального времени отслеживать движение каждой упаковки лекарственного средства на всех этапах оборота — от производства и импорта до дистрибьюции и розничной реализации, а также выявлять аномалии и потенциальные нарушения.

В рамках демонстрации особое внимание было уделено выявленным несоответствиям в обороте лекарственных средств. В их числе — факты реализации препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска в рамках ГОБМП, в коммерческом секторе, повторное использование кодов маркировки разными субъектами, а также продажа лекарственных средств с истекшим сроком годности.

По данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, системой зафиксированы факты реализации более 15 тыс. единиц лекарственных средств, закупленных за счет государственного бюджета и предназначенных для бесплатного обеспечения населения.

— Кроме того, в системе зафиксировано свыше 6,5 тыс. кодов маркировки, использовавшихся повторно, — суммарно более 385 тыс. раз, а также факты реализации более 750 упаковок лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, — отметили в компании.

По итогам встречи министр дала поручения вице-министрам и структурным подразделениям, в том числе СКФ, использовать аналитическую платформу системы маркировки и прослеживаемости в своей ежедневной работе для наведения полного порядка в обороте лекарственных средств в РК, жестко контролировать нецелевое использование препаратов для эффективного расходования бюджетных средств.

