Цифровая карта земли: как Казахстан меняет правила игры в аграрном секторе

Послание Президента в этом году прозвучало весомо и отрезвляюще для всей аграрной отрасли. Особенно на фоне беспрецедентных цифр: в этом году на поддержку сельского хозяйства выделен один триллион тенге.

Таких объёмов в истории Казахстана ещё не было. Но сама постановка вопроса показывает — пора перестать мерить успехи лишь субсидиями. Деньги должны не растворяться в отчётах, а приносить эффект по всем направлениям.

И первый шаг к эффективности — это честные и прозрачные правила управления стратегическим ресурсом страны.

Земля возвращается к тем, кто работает

— Стратегическим ресурсом, который должен работать на развитие страны и благополучие всех граждан, безусловно, является земля, — подчеркнул в Послании Касым-Жомарт Токаев.

В последние годы именно земельный вопрос стал камнем преткновения для аграриев. Масштабная ревизия показала: миллионы гектаров не использовались по назначению или были предоставлены с нарушением закона.

И каждый «спящий» гектар — это не только недополученная продукция и налоги, но и потерянные пастбища. Вовлечение фонда — прямой ответ на дефицит пастбищ и локальные конфликты вокруг доступа к выпасам.

С 2022 года государству удалось вернуть 13,7 миллиона гектаров сельхозугодий. Но пока перераспределено только 6,2 миллиона. В Министерстве сельского хозяйства признают: работа идёт непросто, но ситуация меняется.

В целом, из возвращённых 13,7 млн га подлежит дальнейшему перераспределению 7,5 млн гектаров. При распределении земель в первую очередь учитывается потребность местного населения в пастбищах, а оставшаяся часть предоставляется исключительно тем, кто намерен реально заниматься сельхозпроизводством, — сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве уже начали цифровую перезагрузку земельной политики. Подготовлены поправки в кодекс, переводящие все конкурсы по предоставлению земельных участков в полностью электронный формат. Это означает конец заседаний земельных комиссий, ручного распределения и многоступенчатых согласований.

— Сроки конкурсов сократятся почти в два раза. Победителя будет определять автоматизированная система на основе критериев, интегрированных с госбазами. Это обеспечит прозрачность и снимет коррупционные риски, — отмечают в министерстве.

Другой важный шаг — создание цифровой карты земель страны. Уже оцифровано более 197,9 млн га, то есть 80,6% территории. К концу 2025 года карта должна охватить 100% угодий. Это не просто инструмент контроля, а основа для эффективного управления аграрным сектором.

Для фермеров это значит, что статус участка, история, ограничения и доступность будут видны онлайн; для общества — контроль того, где земля работает, а где пустует; для инвестора — быстрая проверка рисков.

Цифровизация и наука: от данных к урожаю

Без честных данных нет честных решений. Посевные площади «на бумаге», завышенные прогнозы, «средняя» урожайность — всё это дорого обходилось и бюджету, и фермерам.

Поэтому спутниковый мониторинг и ИИ — не модные слова, а инструмент управления. Сразу видно, что реально засеяно, когда лучше выходить в поле, где недокорм, где болячки.

Это и основа адресных субсидий, и внутренняя дисциплина хозяйства: один планшет — сотни гектаров в «живой» картине. Не случайно Президент сделал акцент на цифровых технологиях.

— Ключевой акцент сейчас надо сделать на развитии агрохабов и логистических центров, а также на налаживании стратегического партнёрства с иностранными инвесторами. Однако для этого предпринимателям нужно знать современные тенденции, использовать новейшие технологии, включая искусственный интеллект, — отметил в Послании Глава государства.

О том, что цифровизация может давать конкретный результат, свидетельствует опыт Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

Несколько лет ученые вуза работали над созданием геоинформационного обеспечения «умного» сельского хозяйства.

Проект объединяет данные со спутников и дронов, результаты анализа почвы и климата, а также математические модели прогнозирования урожайности. Результат — мобильное приложение «Планшет Фермера».

— Мы создали модуль, который позволяет агроному в реальном времени видеть все рекомендации. И какой севооборот выбрать, и где угроза болезней, и какие агрохимические меры нужны, — рассказывают разработчики.

Ученые пошли дальше. Они исследовали углеродсодержащие нанопрепараты — фуллеренолы. Испытания показали, что урожайность ярового ячменя в итоге увеличивается на 25–30%, а семена становятся более устойчивыми к заболеваниям.

— Это возможность не искать свободные земли для полей, а повысить эффективность без расширения площадей, — отмечают в вузе.

Сейчас университетские серверы хранят большие объёмы данных, а алгоритмы машинного обучения генерируют решения для конкретных полей. Это уже не эксперимент. Работа шла совместно с фермерами региона, и они подтверждают эффективность технологий.

Важно и то, что проект связывается с госреестрами и платформами «Цифрового Казахстана». То есть результаты исследований не останутся на полке, а могут применяться в хозяйствах уже сейчас.

Масличные культуры: шанс для миллиардного экспорта

Тем не менее цифровизация и новые технологии — лишь часть пути. Чтобы действительно изменить экономику, Казахстану нужны экспортные драйверы. И здесь особую роль могут сыграть масличные культуры.

Фарид Абитаев, генеральный директор «Опытного хозяйства масличных культур» в Восточном Казахстане, человек с более чем двадцатилетним опытом, говорит об этом с полной уверенностью.

Его хозяйство одним из первых внедрило технологии минимальной и нулевой обработки почвы, европейские подходы к удобрениям и технике. Урожайность удалось поднять значительно выше среднереспубликанских показателей, а по отдельным культурам достичь рекордных 80 центнеров с гектара. И масличные тут — в приоритете.

— Вокруг нас — дефицит по растительным маслам. Центральная Азия, Иран, Китай. Их потребность — порядка 27 миллионов тонн. В пересчёте на подсолнечник - это около 100 миллионов тонн семян. Казахстан выращивает 1,7–1,8 млн гектаров, в этом сезоне это всего 2,2 миллиона тонн. То есть рынок готов поглотить в десятки раз больше, чем мы производим. Это наша сильная сторона — если продавать не сырьё, а переработку. Тем более, мы логистически выигрываем у той же России, и у нас будут покупать растительные масла с выгодой для всех сторон, — подчеркивает Фарид Абитаев.

Он приводит и международный пример. Россия зарабатывает почти 60 миллиардов долларов в год на экспорте продуктов. Казахстан же в 2024 году получил всего 1,8 миллиарда долларов по растениеводству.

— Если правильно выстроить стратегию, то за 10 лет наша страна может увеличить экспорт в три–пять раз. Это уникальный шанс, потому что в отличие от тяжёлой промышленности, где запуск новых заводов занимает десятилетия, сельское хозяйство способно дать отдачу гораздо быстрее и давать миллиардные прибыли. В сезоне 2023–2024 подсолнечник принёс 560 млн долларов валютной выручки через переработанную продукцию. В сезоне 2024–2025 ожидаем порядка 700 млн долларов. В ближайший сезон мы можем вплотную подойти к миллиарду на одной культуре. Это не теория, это складывается из логистики, переработки и спроса вокруг нас. При правильной стратегии только одна культура способна удвоить, а то и утроить наш аграрный ВВП, — резюмирует он.

При этом, по его словам, главная проблема — инфраструктура. Крестьяне теряют до 30% дохода из-за отсутствия сушилок, складов и переработки прямо в хозяйстве. В США или Канаде фермер хранит зерно у себя и продаёт по мировой цене.

У нас же вынужден отдавать перекупщикам задёшево, потому что нет условий хранения. А от этого страдает и качество продукции. Пока не решим этот вопрос, говорить о глобальной конкуренции сложно.

Животноводство: справедливые правила на рынке и вызовы ЕАЭС

Но даже самые прибыльные культуры не смогут изменить экономику, если фермеры остаются без равных условий на рынке. И ни один из них не останется конкурентоспособным, если на полке его продукция проигрывает соседним странам уже на стадии доставки.

— Наши предприниматели не получают в нужном объёме поддержку в сравнении с предприятиями других стран ЕАЭС и вынуждены уступать даже свой рынок, — отметил Президент.

Особенно остро это касается молочной отрасли. Отечественные производители сталкиваются с сильным давлением. Российская и белорусская продукция субсидируется, включая доставку до казахстанских прилавков. Наши фермеры несут все расходы сами.

— Так казахстанские производители оказываются в заведомо проигрышных условиях. Этого категорически нельзя допускать. Ведь в итоге наши заводы вынуждены работать на порошковом молоке, которое во всём мире считается продуктом низкого качества. Его делают из молока с антибиотиками и другими примесями, непригодного для переработки в свежем виде. А в это время Россия и Беларусь заливают рынок своей продукцией, получая щедрую господдержку, — приводит пример Абитаев.

Другим приоритетом становится мясное производство. Президент в Послании обозначил: нужно не только насытить внутренний рынок, но и укрепить экспортный потенциал.

А значит, придётся вкладываться в переработку, холодильные мощности, стандартизацию продукции и одновременно добиваться справедливых условий торговли в рамках ЕАЭС.

Сегодня Казахстан сохраняет конкурентоспособные цены на мясо — недаром его массово закупают даже соседи, где доходы населения ниже.

Но внутренний рынок сталкивается с проблемой дефицита сырья и высокой себестоимости. Поэтому ключевой задачей становится экспорт не сырья, а готовой продукции.

— В настоящее время с участием казахстанских и иностранных инвесторов реализуется ряд крупных проектов по глубокой переработке сельхозпродукции. Суммарные инвестиции превышают два миллиарда долларов. Будет создано свыше трех тысяч рабочих мест. Продукция ориентирована на экспорт в различные страны. Такие проекты надо масштабировать. В каждом регионе, учитывая его специфику, важно формировать сквозные цепочки от производителя до прилавка, — акцентировал внимание Глава государства.

Смысл — продавать не «тонны в мешках», а готовый продукт — масла, муку, корма, колбасу, полуфабрикаты.

Тогда маржа и рабочие места остаются в регионе, а не у покупателя нашего сырья. Ещё один сигнал из Послания — критика импортозависимости.

Продовольственная безопасность: вопрос не статистики, а жизни людей

Сегодня почти каждая семья в Казахстане ощущает рост цен на продукты. Причина не только в инфляции, но и в высокой доле импорта. Президент в Послании назвал это «постыдной ситуацией» и поручил сократить зависимость от зарубежных поставок до минимума.

Здесь речь идет о вещах гораздо шире, чем ценники в магазинах. Когда страна не обеспечивает себя продуктами, она становится уязвимой перед любыми внешними шоками. Именно поэтому продовольственная тема в этом году вышла на уровень стратегической.

Президент в Послании обозначил приоритет: «Вопрос не в количестве выделенных ресурсов, а в их эффективном использовании».

Именно эффективность — ключ к тому, чтобы на прилавках всегда были качественные и доступные продукты, а Казахстан превратился в сильного игрока на мировом аграрном рынке.

— Продовольственная безопасность — это не просто поле и трактор. Это экономика в целом. Если продукты питания доступны, у людей остаются деньги на развитие. Тогда оживает строительство, растёт малый бизнес, появляется спрос на услуги. Сельское хозяйство — это мультипликатор, который запускает всю экономику, — уверен Фарид Абитаев.

Итог: от триллиона тенге к прогрессивной агроэкономике

Послание Президента стало вызовом для отрасли: деньги больше не должны растворяться в отчётах, они должны приносить эффект.

Земля — работать, переработка — давать добавленную стоимость, животноводство — закрывать внутренний спрос и выходить на экспорт, цифровизация и наука — показывать рост урожайности и экономии.

Так в новом документе прозвучали амбициозные, но абсолютно реальные ориентиры: масштабирование проектов глубокой переработки, создание вертикально интегрированных агропредприятий, внедрение цифровых технологий.

Все это должно привести к тому, что Казахстан перестанет быть сырьевым придатком и начнёт экспортировать не только зерно, но и конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Если стратегия будет реализована, уже к середине следующего десятилетия Казахстан может войти в число ключевых агроэкспортёров Евразии.

