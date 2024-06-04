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    13:04, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Церемония поднятия Государственного флага прошла в Алматы

    Церемония поднятия Государственного флага прошла в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    4 июня в честь Дня государственных символов в Алматы прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага знаменной группой Президентского полка «Батыр» и массовое исполнение гимна, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Патриотическое мероприятие состоялось в высокогорном спортивном комплексе «Медеу». Как сообщили в акимате города, в церемонии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, деятели культуры и спорта, представители общественности, АНК и молодежных организаций. Всего в мероприятии участвовали более тысячи человек.

    Церемония поднятия Государственного флага прошла в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Праздничные мероприятия и торжественное исполнение гимна прошли также и в районах города. Жители Алматы исполняли гимн страны в парках, школах и других общественных местах.

    Завершением станет праздничный концерт в театре традиционного искусства «Алатау» и патриотический концерт академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Тлендиева «Менің елім» в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

    Церемония поднятия Государственного флага прошла в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Напомним, в 2019 году на высокогорном катке «Медеу» установили самый большой в Алматы Государственный флаг Республики Казахстан.

    Сегодня, 4 июня, празднуется День государственных символов Республики Казахстан.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане.

    Теги:
    Регионы Госсимволы РК Алматы День госсимволов РК Патриотизм
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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