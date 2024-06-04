Церемония поднятия Государственного флага прошла в Алматы

4 июня в честь Дня государственных символов в Алматы прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага знаменной группой Президентского полка «Батыр» и массовое исполнение гимна, передает корреспондент агентства Kazinform.

Патриотическое мероприятие состоялось в высокогорном спортивном комплексе «Медеу». Как сообщили в акимате города, в церемонии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, деятели культуры и спорта, представители общественности, АНК и молодежных организаций. Всего в мероприятии участвовали более тысячи человек.

Фото: акимат Алматы

Праздничные мероприятия и торжественное исполнение гимна прошли также и в районах города. Жители Алматы исполняли гимн страны в парках, школах и других общественных местах.

Завершением станет праздничный концерт в театре традиционного искусства «Алатау» и патриотический концерт академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Тлендиева «Менің елім» в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

Фото: акимат Алматы

Напомним, в 2019 году на высокогорном катке «Медеу» установили самый большой в Алматы Государственный флаг Республики Казахстан.

Сегодня, 4 июня, празднуется День государственных символов Республики Казахстан.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане.