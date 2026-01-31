РУ
    Центральной идеей новой Конституции определены образование и наука, культура и инновации

    В проекте новой Конституции указывается, что Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства, передает агентство Kazinform.

    Наука Казахстана
    Коллаж: Kazinform / Viafuture.ru / Pexels

    Определение этих направлений является неслучайным, а по сути крайне необходимым для дальнейшего развития Казахстана.

    В быстро меняющемся мире, где ежедневное развитие технологий фактически меняет парадигму дальнейшего существования всей планеты, главным ресурсом становятся уже не полезные ископаемые, а люди.

    Новая т.н. «экономика знаний» становится основой и драйвером всех преобразований. И в данном контексте, утверждение курса на развитие человеческого капитала в Конституции является возможностью выйти в авангард мировой сцены и занять свое место среди развитых стран мира.

    Развитие науки дает мощный толчок для технологического развития, создает новые рынки, привлекает капитал, а соответственно и повышает общий уровень благосостояния народа.

    Более того, это отражает намерения государства всегда вкладывать в людей, развивать науку и систему образования, тем самым постоянно повышать качество нации.

    Наряду с этим, намерения государства развивать человеческий капитал, науку, инноваций подкрепляется и другими статьями Конституции. Так, новый Основной закон защищает права на интеллектуальную собственность, что является значимым с точки зрения реализации международных правоприменительных практик.

    Также следует отметить, что акцент на развитии науки, духе инновации носит и определенный философский аспект. Так, оно отражает намерения нации, отойти от отдельных элементов и быть готовыми к новым позитивным изменениям.

    Как сообщалось, Конституционная комиссия опубликовала сегодня проект нового Основного закона.

    Теги:
    Наука Конституция Культура Образование Права человека Наука и инновации
