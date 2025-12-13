РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:06, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Центральный банк Турции понизил ставку до 38%

    Центральный банк Турции (ЦБ ТР) по итогам заседания Монетарного комитета объявил о снижении ключевой процентной ставки с 39,5% до 38% годовых, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Anadolu Ajansı

    Новое уменьшение на 150 базисных пунктов стало уже четвертым последовательным снижением в текущем году и продолжением курса на постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

    Согласно официальному сообщению регулятора, ставка недельного репо, служащая главным ориентиром для финансовых рынков, была уменьшена до 38%. Одновременно овернайт-ставки также пересмотрены в сторону понижения: по кредитам — с 42,5% до 41%, по депозитам — с 38% до 36,5%.

    В Центробанке страны пояснили, что причиной для принятия такого решения стали обновленные макроэкономические данные: ноябрьская инфляция оказалась ниже ожиданий, в частности благодаря более низким ценам на продукты питания. Кроме того, в последние месяцы наблюдается постепенное замедление базовой инфляции, а опубликованные статистические показатели по ВВП за третий квартал превысили прогнозы экспертов.

    Понижение ключевой ставки до отметки ниже 39% произошло впервые с октября 2023 года, когда ставка находилась на уровне 35%. В течение 2025 года регулятор неоднократно смягчал условия кредитования, реагируя на признаки ослабления инфляционного давления и улучшение экономической среды.

    Хотя решение совпало с ожиданиями участников рынка, ЦБ ТР подчеркнул, что намерен сохранять осторожный и жесткий подход к денежно-кредитной политике до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая ценовая стабильность.

    Экономисты отмечают, что, несмотря на текущую тенденцию к снижению инфляции, ее уровень по-прежнему остается значительно выше целевых значений для развитых экономик. Поэтому дальнейшее направление процентной политики будет зависеть от динамики потребительских цен и изменения инфляционных ожиданий.

    Ранее мы писали о том, что Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали дальнейшее замедление роста цен.

    Акжигит Чукубаев
    Автор
