Центральный банк Турции понизил ставку до 38%

Новое уменьшение на 150 базисных пунктов стало уже четвертым последовательным снижением в текущем году и продолжением курса на постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

Согласно официальному сообщению регулятора, ставка недельного репо, служащая главным ориентиром для финансовых рынков, была уменьшена до 38%. Одновременно овернайт-ставки также пересмотрены в сторону понижения: по кредитам — с 42,5% до 41%, по депозитам — с 38% до 36,5%.

В Центробанке страны пояснили, что причиной для принятия такого решения стали обновленные макроэкономические данные: ноябрьская инфляция оказалась ниже ожиданий, в частности благодаря более низким ценам на продукты питания. Кроме того, в последние месяцы наблюдается постепенное замедление базовой инфляции, а опубликованные статистические показатели по ВВП за третий квартал превысили прогнозы экспертов.

Понижение ключевой ставки до отметки ниже 39% произошло впервые с октября 2023 года, когда ставка находилась на уровне 35%. В течение 2025 года регулятор неоднократно смягчал условия кредитования, реагируя на признаки ослабления инфляционного давления и улучшение экономической среды.

Хотя решение совпало с ожиданиями участников рынка, ЦБ ТР подчеркнул, что намерен сохранять осторожный и жесткий подход к денежно-кредитной политике до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая ценовая стабильность.

Экономисты отмечают, что, несмотря на текущую тенденцию к снижению инфляции, ее уровень по-прежнему остается значительно выше целевых значений для развитых экономик. Поэтому дальнейшее направление процентной политики будет зависеть от динамики потребительских цен и изменения инфляционных ожиданий.

Ранее мы писали о том, что Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали дальнейшее замедление роста цен.