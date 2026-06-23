Центральная Азия в числе приоритетов бельгийской дипломатии — глава МИД Максим Прево

В рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев провел переговоры со своим бельгийским коллегой Максимом Прево, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Стороны высоко оценили текущее состояние казахстанско-бельгийских отношений и обсудили возможности всестороннего развития политического диалога, расширения торгово-экономических и гуманитарных контактов.

Отдельно они рассмотрели вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры и укрепления транзитного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Е. Кошербаев подчеркнул готовность Казахстана создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов и дальнейшего наращивания деловых контактов.

В ходе переговоров также отмечен высокий потенциал сотрудничества в сфере образования и науки и взаимодействия между ведущими университетами и исследовательскими центрами двух стран. С бельгийской стороны заинтересованность в развитии партнёрства проявляют KU Leuven, Ghent University и межуниверситетский центр IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre).

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества на многосторонних площадках и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-бельгийского сотрудничества и реализации совместных инициатив в приоритетных сферах.

Глава бельгийской дипломатии дал комментарий Kazinform по результатам переговоров с казахстанской делегацией.

— Это был первый контакт. Очень интересный, поскольку, как Вы знаете, я решил включить Центральную Азию в число приоритетов бельгийской дипломатии. Казахстан — самая большая страна в регионе и пока единственная, где у нас есть посольство. У нас есть много возможностей для совместной работы в таких сферах, как полупроводники, энергетический сектор, оборонный сектор, атомные электростанции. Мы также намерены развивать собственную стратегию, поэтому можем рассчитывать на критически важное сырье из Казахстана. Так что, я думаю, этот визит принесет отличные результаты, и это будет лишь началом очень хорошей и крепкой истории между нашими странами. Бельгия — это ворота в Европу, и я уверен, что Казахстан станет воротами в Центральную Азию.

Отметим, что в 2025 году товарооборот между двумя странами вырос на 27,6% и достиг 582,4 млн долларов США. В прошлом году валовой приток прямых иностранных инвестиций из Бельгии составил 1,044 млрд долл. В Казахстане осуществляют деятельность 110 предприятий с участием бельгийского капитала.

Накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель.