Центральная Азия и Китай обсудили права человека и общую модернизацию

Форум прошел в Сиане — древнем городе, откуда начинался Великий Шелковый путь. Центральными темами обсуждения стали развитие прав человека, ценности добрососедства и диалог цивилизаций. В условиях глобальной нестабильности участники отметили необходимость совместного продвижения принципов справедливости и устойчивого развития.

Фото: CGTN / Li Ming

Особое внимание участники форума уделили опыту Китая в сфере социально-экономических прав, в том числе достижению устойчивого снижения бедности. Согласно официальным данным, к 2020 году около 800 миллионов человек в стране были выведены из черты бедности.

— Форум открывает новую главу в нашем взаимодействии в столь важной сфере, как права человека. Это говорит о том, что реализация экономических и социальных прав создаёт прочную основу для улучшения качества жизни граждан. Казахстан, со своей стороны, открыт к сотрудничеству с китайскими и центральноазиатскими партнёрами и готов к обмену опытом, — подчеркнула посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова в интервью телеканалу CGTN.

Фото: CGTN / Li Ming

Организаторы отметили символичность проведения форума в год 80-летия Победы во Второй мировой войне и создания Организации Объединённых Наций. Эти даты напоминают о необходимости укрепления глобального мира, гуманизма и соблюдения прав человека — универсальных ценностей, которые сегодня объединяют Китай и Центральную Азию.

Отмечалось, что в современном мире права человека выходят за рамки традиционных представлений о свободе слова или участии в выборах. Сегодня это — важнейший инструмент противодействия глобальным вызовам XXI века: от социального неравенства до климатических и продовольственных рисков.

Ранее КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Кроме того, более 2600 казахстанских предприятий вошли в реестр экспортеров в Китай.