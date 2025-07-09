КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ подписан в ходе официальной встречи председателя Правления КТЖ Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров КЖД г-ном Го Чжусюе.

Фото: КТЖ

Новое соглашение пришло на смену предыдущему, заключённому в 2014 году, и отражает текущие приоритеты двух стран в сфере транспортной кооперации:

развитие международных транспортных маршрутов через территории Казахстана, Китая и других стран;

развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и привлечение дополнительного грузопотока в направлении Китай — Европа и обратно;

реализация инфраструктурных проектов для увеличения пропускной способности;

развитие сотрудничества по контейнерным перевозкам;

повышение эффективности перевозок за счёт оптимизации маршрутов, расписаний и координации операций;

содействие установлению гибкой и конкурентоспособной тарифной политики;

унификация нормативно-правовой базы для упрощения трансграничных перевозок;

внедрение цифровых технологий и стандартов для повышения безопасности и автоматизации и др.

Фото: КТЖ

Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай — Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, усилив стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба на евразийском пространстве.