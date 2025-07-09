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    12:11, 09 Июль 2025 | GMT +5

    КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве

    В рамках выполнения поручений и внешнеполитического курса Президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленного на укрепление транспортно-логистических связей с Китаем, АО НК «Қазақстан темір жолы» и Государственная корпорация «Китайские железные дороги» (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.

    КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве
    Фото: КТЖ

    Документ подписан в ходе официальной встречи председателя Правления КТЖ Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров КЖД г-ном Го Чжусюе.

    КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве
    Фото: КТЖ

    Новое соглашение пришло на смену предыдущему, заключённому в 2014 году, и отражает текущие приоритеты двух стран в сфере транспортной кооперации:

    • развитие международных транспортных маршрутов через территории Казахстана, Китая и других стран;
    • развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и привлечение дополнительного грузопотока в направлении Китай — Европа и обратно;
    • реализация инфраструктурных проектов для увеличения пропускной способности;
    • развитие сотрудничества по контейнерным перевозкам;
    • повышение эффективности перевозок за счёт оптимизации маршрутов, расписаний и координации операций;
    • содействие установлению гибкой и конкурентоспособной тарифной политики;
    • унификация нормативно-правовой базы для упрощения трансграничных перевозок;
    • внедрение цифровых технологий и стандартов для повышения безопасности и автоматизации и др.
    КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве
    Фото: КТЖ

    Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай — Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, усилив стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба на евразийском пространстве.

    Теги:
    Казахстан Китай Сотрудничество КТЖ КНР Железная дорога
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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