КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое соглашение о стратегическом сотрудничестве
В рамках выполнения поручений и внешнеполитического курса Президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленного на укрепление транспортно-логистических связей с Китаем, АО НК «Қазақстан темір жолы» и Государственная корпорация «Китайские железные дороги» (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве, передает агентство Kazinform со ссылкой на КТЖ.
Документ подписан в ходе официальной встречи председателя Правления КТЖ Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров КЖД г-ном Го Чжусюе.
Новое соглашение пришло на смену предыдущему, заключённому в 2014 году, и отражает текущие приоритеты двух стран в сфере транспортной кооперации:
- развитие международных транспортных маршрутов через территории Казахстана, Китая и других стран;
- развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и привлечение дополнительного грузопотока в направлении Китай — Европа и обратно;
- реализация инфраструктурных проектов для увеличения пропускной способности;
- развитие сотрудничества по контейнерным перевозкам;
- повышение эффективности перевозок за счёт оптимизации маршрутов, расписаний и координации операций;
- содействие установлению гибкой и конкурентоспособной тарифной политики;
- унификация нормативно-правовой базы для упрощения трансграничных перевозок;
- внедрение цифровых технологий и стандартов для повышения безопасности и автоматизации и др.
Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай — Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, усилив стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба на евразийском пространстве.