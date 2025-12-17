РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:53, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Центр ЮНЕСКО по изучению ледников продолжит работать в Казахстане

    Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение между Правительством Казахстана и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ЮНЕСКО

    Целью законопроекта является ратификация Соглашения о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, которое было подписано 19 июня 2025 года в городе Астана.

    Соглашение направлено на дальнейшее развитие международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата. 

    Соглашение предусматривает: 

    • возобновление статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра как Центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО сроком на восемь лет;
    • обеспечение научно-исследовательской, образовательной и координационной деятельности Центра в области гляциологии и водных ресурсов Центральной Азии; 
    • формирование Совета управляющих, включающего представителей Правительства Республики Казахстан, ЮНЕСКО и государств региона;
    • возможность проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов; 
    • обеспечение открытого обмена научными данными и продвижение современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.

    Ранее сообщалось, что профильные комитеты Мажилиса приняли в работу пять новых законопроектов.

    Карина Кущанова
