Центр ЮНЕСКО по изучению ледников продолжит работать в Казахстане
Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение между Правительством Казахстана и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, передает корреспондент агентства Kazinform.
Целью законопроекта является ратификация Соглашения о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, которое было подписано 19 июня 2025 года в городе Астана.
Соглашение направлено на дальнейшее развитие международного научного сотрудничества в области изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата.
Соглашение предусматривает:
- возобновление статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра как Центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО сроком на восемь лет;
- обеспечение научно-исследовательской, образовательной и координационной деятельности Центра в области гляциологии и водных ресурсов Центральной Азии;
- формирование Совета управляющих, включающего представителей Правительства Республики Казахстан, ЮНЕСКО и государств региона;
- возможность проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов;
- обеспечение открытого обмена научными данными и продвижение современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.
