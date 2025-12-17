РУ
    10:29, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пять новых законопроектов поступили в Мажилис

    Профильные комитеты Мажилиса приняли в работу пять новых законопроектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис принял в работу законопроект о банках и банковской деятельности
    Фото: Мажилис

    В частности, было принято решение по подготовке заключения по проектам Закона РК:

    • о рейтинговой деятельности с сопутствующими поправками;
    • о ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон);
    • по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных;
    • о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций;
    • по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения.

    Вместе с тем, сегодня на заседании депутаты обсудят законопроекты: 

    • «О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО».
    • О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц»;
    • «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК» (второе чтение).
