10:29, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Пять новых законопроектов поступили в Мажилис
Профильные комитеты Мажилиса приняли в работу пять новых законопроектов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, было принято решение по подготовке заключения по проектам Закона РК:
- о рейтинговой деятельности с сопутствующими поправками;
- о ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон);
- по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных;
- о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций;
- по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения.
Вместе с тем, сегодня на заседании депутаты обсудят законопроекты:
- «О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО».
- О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц»;
- «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК» (второе чтение).