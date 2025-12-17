Пять новых законопроектов поступили в Мажилис

В частности, было принято решение по подготовке заключения по проектам Закона РК:

о рейтинговой деятельности с сопутствующими поправками;

о ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон);

по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных;

о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций;

по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения.

Вместе с тем, сегодня на заседании депутаты обсудят законопроекты: