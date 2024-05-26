Центр собак породы тазы появится в области Жетысу - Ерлан Нысанбаев

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев поделился планами по строительству специального центра для собак породы «тазы», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы уже некоторое время сотрудничаем с Международной кинологической федерацией. То, что «тазы» — казахская собака, признано на государственном уровне и принят закон. Сейчас в области Жетысу строится крупный центр, где будут изучать селекцию и генетику тазы. Представители международных организаций не приехали бы в нашу страну, если бы тазы не были признаны на международном уровне. Сегодняшняя выставка тому подтверждение. Сегодня главная задача для нас — очистить генетику и кровь тазы, — сказал Ерлан Нысанбаев корреспонденту агентства «Казинформ».

По словам министра, в ближайшие 5-10 лет стоит задача полностью восстановить данную породу.

— У меня есть копия документа, написанного русским путешественником в 1847 году о жизни казаха. В том же документе сказано, что у казахов есть два типа собак: «тазы» и «тобет». Там же он дал описание им обоим. Тазы — одно из семи сокровищ, которые следует сохранять из поколения в поколение, — подчеркнул глава ведомства.

Сегодня в столице проходит Международная выставка собак, на которой представлены тазы, тобет и другие породы собак из разных регионов страны.