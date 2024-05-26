Международная выставка собак проходит в Астане

В столице проходит международная выставка собак. На выставке представлены тазы, тобет и другие породы собак из разных регионов страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

Специальная международная комиссия осмотрит около 100 собак породы тазы. По результатам мероприятия комиссия примет решение о признании породы на международном уровне и утверждении бренда «Қазақ тазы» в Казахстане.

Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

Союз кинологов Казахстана отобрал для участия в выставке 100 собак разных возрастов, категорий и окрасов.

Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

По словам организаторов мероприятия, одним из обязательных требований FCI (Международной кинологической федерации) для международного признания казахстанских пород собак является изучение собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.

Фото: Kazinform/Солтан Жексенбеков

— Сегодня лучшие представители тазы собраны со всех регионов страны. На сегодняшней выставке можно увидеть более 90 чистокровных собак. Тазы — древняя казахская порода собак, гордость, одно из семи сокровищ. Его происхождение напрямую связано с нашей историей. В ХХ веке по разным причинам поголовье собак этой породы уменьшилось и почти исчезло. Также из-за отсутствия внимания к сохранению породы стали исчезать ее оригинальные качества, — сказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на церемонии открытия выставки.

По словам министра, государство уделяет внимание сохранению борзых собак.