Центр Шымкента частично перекрыли из-за аварии на тепломагистрали

В центре Шымкента временно ограничено движение транспорта из-за аварии на тепломагистрали.

Фото: управление развития комфортной городской среды

По данным городских служб, дефект обнаружен на участке по улице Туркестанская — в районе пересечения с проспектом Кунаева и улицей Токаева.

Фото: управление развития комфортной городской среды

Для проведения аварийно-восстановительных работ движение на данном отрезке полностью перекрыто. По предварительным данным, ограничение вводится до 12 часов дня 22 ноября.

Фото: управление энергетики и развития инфраструктуры

В городском управлении энергетики и развития инфраструктуры сообщили, что специалисты приступили к устранению повреждения, и призвали жителей и гостей города заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и задержек.

Напомним, подключение Шымкента к отоплению началось 1 ноября, однако жители ряда многоэтажных домов продолжают жаловаться на холодные батареи. Большинство обращений связано с внутридомовыми проблемами — неправильно установленными радиаторами, неисправными стояками и дефектными теплообменниками.