РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:43, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Центр Шымкента частично перекрыли из-за аварии на тепломагистрали

    Участок улицы Туркестанская закрыт почти на сутки. Горожан призывают заранее планировать маршрут, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: управление развития комфортной городской среды

    В центре Шымкента временно ограничено движение транспорта из-за аварии на тепломагистрали.

    о
    Фото: управление развития комфортной городской среды

    По данным городских служб, дефект обнаружен на участке по улице Туркестанская — в районе пересечения с проспектом Кунаева и улицей Токаева.

    о
    Фото: управление развития комфортной городской среды

    Для проведения аварийно-восстановительных работ движение на данном отрезке полностью перекрыто. По предварительным данным, ограничение вводится до 12 часов дня 22 ноября.

    о
    Фото: управление энергетики и развития инфраструктуры

    В городском управлении энергетики и развития инфраструктуры сообщили, что специалисты приступили к устранению повреждения, и призвали жителей и гостей города заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и задержек.

    Напомним, подключение Шымкента к отоплению началось 1 ноября, однако жители ряда многоэтажных домов продолжают жаловаться на холодные батареи. Большинство обращений связано с внутридомовыми проблемами — неправильно установленными радиаторами, неисправными стояками и дефектными теплообменниками.

    Теги:
    Дороги Шымкент Авария на теплосетях
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают