Центр популяризации Степной цивилизации появится в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев, в ходе выступления на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, заявил о планах создать в Астане специальный центр, посвященный популяризации Степной цивилизации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, в центре будут продвигать историю и культуру степных народов.

— Кроме того, мы планируем создать в Астане специальный центр, посвященный популяризации Степной цивилизации, в котором будут широко пропагандироваться история и культура степных народов. Призываю государства — члены Организации и всех наших братьев поддержать этот проект и принять в нем активное участие, — сказал Президент.

Ранее на саммите Токаев также объявил о создании Центра тюркской цивилизации в Туркестане. По словам Президента, для эффективной организации деятельности центра будет использован научно-академический потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Яссауи.