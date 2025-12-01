Центр по сохранению каспийского тюленя открылся в Иране

По данным источника, Каспийский тюлень — единственный морской млекопитающий, включенный в Красный список Международного союза охраны природы. Его численность за последние десятилетия сократилась с примерно одного миллиона до нынешних 70 тысяч.

Заместитель главы иранского Департамента окружающей среды по вопросам морских и водно-болотных угодий Ахмад-Реза Лахиджанзаде подчеркнул, что создание центра станет значимым шагом в реализации национальных и региональных программ по сохранению исчезающего вида.

По его словам, учреждение может превратиться в ведущий ветеринарный и исследовательский комплекс, который поможет изучать причины гибели тюленей.

Власти планируют обучать рыбаков — им расскажут, как действовать при обнаружении раненых животных и оперативно доставлять их в центр. Кроме того, для мониторинга тюленей намерены использовать беспилотники. По оценке Лахиджанзаде, такие меры помогут снизить смертность вида.

Отмечается, что на южном побережье Каспия в последние годы все чаще находят погибших тюленей, что вызывает серьезную тревогу у экологов.

В ноябре 2024 года Департамент окружающей среды Ирана начал выполнять национальный план по сохранению каспийского тюленя. В него входят расширение научных исследований в округе Нур, укрепление сотрудничества между региональными подразделениями ведомства и усиление подготовки спасательных команд.

Иран также взаимодействует с другими прикаспийскими государствами для выработки единых подходов к реагированию и оценке ситуации. Ожидается, что защита каспийского тюленя станет одной из ключевых тем на седьмой Конференции сторон Рамочной конвенции по охране морской среды Каспия, которая пройдет в Тегеране.

Напомним, на казахстанском побережье Каспийского моря в октябре и ноябре обнаружено 1989 туш мертвых тюленей. Точные причины гибели пока не названы. У экспертов лишь предположения. У экоактивистов — подозрения и новый пакет обвинений. Между тем специалисты объясняют ситуацию, совокупностью причин.