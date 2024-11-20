Число погибших тюленей на Каспии достигло почти 2 тысяч

С 24 октября по 18 ноября сотрудники инспекции в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружили 1 155 тюленей, выброшенных на берег.

— Во время воздушной разведки при осмотре побережья Мангистауской области — островов Құлалы, Теңіз, Подгорный, Новый, а также территории месторождений Қаражанбас и Қаламқас с вертолёта были найдены ещё 834 тюленя. Основная часть — более 500 особей — была обнаружена на острове Құлалы. За этот период мы собрали в общей сложности 1989 туш мёртвых тюленей, — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности начальника инспекции рыбного хозяйства Мангистауской области Андрея Руцкого, тела тюленей были сильно разложены, поэтому не удалось взять патологический материал.

— Мы взяли образцы тканей и внутренних органов тюленей. Проводился ПЦР-анализ для проверки на птичий грипп, чуму, сальмонеллёз, пастереллёз, листериоз и другие инфекционные заболевания. Все анализы показали, что эти заболевания отсутствуют. Туши мёртвых тюленей были отправлены на полигон в Тупкараганском районе для утилизации. Причина гибели тюленей будет установлена после завершения всех лабораторных исследований. По мнению научных организаций, это может занять несколько месяцев. Мы не можем утверждать, что все 2000 тюленей погибли из-за сетей рыбаков, хотя несколько случаев могут быть такими. Одним из факторов является то, что во время шторма, продолжавшегося несколько недель, тюлени, погибшие на побережьях других стран, были выброшены на наши воды, — отметил Андрей Руцкий.

Напомним, что в начале ноября на Каспийском побережье было обнаружено более 500 мёртвых тюленей. Позже число погибших тюленей приблизилось к 1000.

Кроме того, в Мангистауской области было зафиксировано массовое вымирание не только тюленей, но и рыбы осетровых пород и водоплавающих птиц.

14 ноября Министерство сельского хозяйства опубликовало предварительные данные о ситуации с погибшими тюленями в Каспийском море.