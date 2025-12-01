Центр «Қамқорлық» открылся в Туркестане

В церемонии открытия центра принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил жителей.

— Сегодня для нас особенно радостный день. Исторический город Туркестан, столица тюркского мира, пополнился еще одним социальным объектом. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании поручил расширить сеть малых и средних реабилитационных центров, чтобы они были доступны для детей, и создать равные возможности для людей с особыми потребностями. И вот результат: открывается новый специальный социальный центр «Қамқорлық». Я твердо верю, что «Қамқорлық», как говорит само название, станет центром, который принесет свет в жизнь наших детей и подарит надежду их сердцам. Здесь одновременно в условиях полустационара 125 детям до 18 лет будут оказываться качественные социальные услуги по восьми направлениям. В центре создано около 90 рабочих мест, что обеспечит постоянной занятостью жителей четырех прилегающих районов и города. Новый центр оснащен современным оборудованием, для детей созданы все условия. В этой связи выражаю искреннюю благодарность фондам «Samruk-Kazyna Trust», «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық», которые обеспечили потребности центра и выступили спонсорами. Уважаемые родители, ваше терпение и милосердие — самая большая поддержка для наших детей. Уверен, центр «Қамқорлық» станет для вас партнером и надежной опорой. От всей души поздравляю всех с открытием нового центра! Пусть он дарит радость и вдохновение сердцам наших детей! Желаю успехов в работе центра, — сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Управляющий директор АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов также отметил значимость центра.

— Проект реализован на основе единых стандартов и направлен на устойчивый социальный результат. Это часть системной работы фонда «Самрук-Казына» по развитию инклюзивной среды в стране. Завтра в городе Сарыагаше и селе Турара Рыскулова Туркестанской области начнут работу реабилитационные центры «Ainala». А до конца года количество таких центров, открытых при поддержке Фонда, достигнет 55 по стране, — сказал он.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

С поздравительной речью выступили также заместитель председателя правления общественного фонда «Қазақстан халқына» София Айсагалиева и директор корпоративного фонда «Қамқорлық» Арайлым Еркинкызы. Они отметили, что такие благие начинания будут продолжены.

Данный центр находится в ведении управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области и работает по полустационарному типу. Единовременно он может принимать 125 детей в возрасте от трех до 18 лет. Здесь детям оказывают бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, педагогические, социально-культурные, социально-правовые и социально-экономические услуги.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

На укрепление материально-технической базы центра, соответствующего современным требованиям, партнеры — общественный фонд «Қазақстан халқына», корпоративные фонды «Қамқорлық» и «Samruk-Kazyna Trust» — совместно выделили 350 млн тенге, а на обучение сотрудников — 40 млн.

В центре имеются полностью оборудованные проекционные, интерактивные, сенсорные залы и комнаты сенсорной интеграции, классы робототехники и LEGO, кабинеты музыко- и арт-терапии, а также швейные и гончарные мастерские, направленные на дополнительное образование детей и улучшение их психологического состояния. Новый центр станет важным социальным объектом региона, который окажет положительное влияние на коррекцию поведения детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, на их адаптацию в обществе и полноценную социализацию.

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства является социальная защита граждан с инвалидностью и создание условий для их активного участия в жизни общества. На сегодняшний день общее число лиц с инвалидностью в Туркестанской области составляет 102 тысячи, из них 15 457 — дети. Согласно сведениям на 1 декабря 2025 года, на территории области зарегистрировано 398 детей с диагнозом «Расстройство аутистического спектра» (РАС).

За последние пять лет фонд «Samruk-Kazyna Trust» реализовал в Туркестанской области более 20 благотворительных проектов. В их числе такие проекты, как реабилитационные центры «Ainala», центры реабилитации для детей от трех до 18 лет, центры для детей с аутизмом, спортивный комплекс имени Б. Саттарханова, спортивные площадки в сельских населенных пунктах.