Ценные артефакты XIII–XVIII веков найдены в городище Отырар

В ходе археологических раскопок на городище Отырар в Туркестанской области найдены исторические объекты и ценные артефакты, относящиеся к XIII–XVIII векам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Раскопки на городище Отырар провдила группа, возглавляемая главным научным сотрудником Института археологии Международного казахско-турецкого университета имени К. А. Яссауи, доктором исторических наук профессором Мухтаром Кожа.

Работа выполнена при поддержке Международного университета туризма и гостеприимства.

Как сообщил профессор, исследовательские работы начались в июне текущего года. В результате обнаружены археологические комплексы, относящиеся к пяти строительным слоям. В верхних слоях найдены жилые и хозяйственные помещения, печи для обжига кирпича и вымощенные кирпичом улицы, в четвертом строительном горизонте обнаружено, впервые в истории Отырара, коллективное место захоронения по типу дахма.

Фото: Багдаулет Сыздыков

На самом нижнем, пятом горизонте расчищены стены мечети, относящейся к периоду Золотой Орды и примыкающая к ней улица, вымощенная горными камнями.

— В ходе полевых исследований в этом году найдены стены древней мечети в Отыраре. Судя по керамическим материалам, этот объект относится к XIII–XIV векам. Перед зданием была проложена улица, мощеная крупным камнем. Она переходит в лестницу, построенную из обожженного кирпича. Мощеная камнем улица такой площади в Отыраре встречается впервые, — сказал Мухтар Кожа.

По его словам, в ходе раскопок были найдены ценные артефакты, такие как крашеная оконная решетка для окна здания и части чернильницы, петли для дверей или ворот. Вблизи мечети найдены останки около 50 человек. После антропологической экспертизы кости будут вновь захоронены. В настоящее время раскопана лишь часть мечети. Ученые отмечают, что, когда раскопки будут полностью завершены, историческая ценность объекта возрастет. В то же время, благодаря исследованию мощеной улицы могут быть выявлены ее направление и расположенные вдоль нее торговые и общественные места.

Фото: Багдаулет Сыздыков

По словам ведущего научного сотрудника Института археологии МКТУ, ассоцииированного профессора Багдаулета Сыздыкова, в ходе раскопок были найдены фрагменты керамической посуды с китайскими узорами, китайские монеты и монеты, отчеканенные от имени ханов Золотой Орды, что говорит о международных связях Отырара.

— Одна из особенных находок — перстень с надписью. В средние века такие перстни выполняли функцию печати. Это один из первых артефактов, найденных при раскопках в Отыраре. Надпись прочитывается, как «Аль-Магди» или «Аль-Мулюк, — сказал ученый.

Фото: Багдаулет Сыздыков

Как сообщил Б. Сыздыков, в ходе раскопок, проведенных на этой территории в 2025 году, в пригороде города Отырара были раскопаны несколько жилых помещений, в двух из которых обнаружены михрабы. Также в жилых домах найдены топчаны, тандырные печи, склады и религиозно-ритуальные элементы, в санитарных помещениях выгребные ямы и санитарная керамика. Это показывает, что в средневековом Отыраре была высокоразвитая культура быта и санитарная система.

— Для уточнения возраста памятника древесная зола из тандыра была исследована радиоуглеродным методом в лаборатории в Турции, и установлено, что жилой дом относится к середине VIII века, — сказал Багдаулет Сыздыков.

Археолог отметил, что найденные в ходе раскопок сосуды с зооморфными ручками, крышки с рельефным узором, светильники, осколки хумов и кувшинов сходы с археологическими материалами встречающимися в памятниках Согдианы, Ташкента, Ферганы и Жетысу.

Ученые считают, что обнаруженный археологический комплекс обладает высоким туристическим потенциалом. Мощеная улица и кирпичная лестница дают возможность представить архитектурный облик средневекового города. В настоящее время, с целью сохранения объекта, начаты консервационные и защитные работы.

В проекте приняли участие, наряду с казахстанскими специалистами, зарубежные ученые. В частности, в исследованиях участвовала археолог Королевского колледжа Кембриджского университета Великобритании, доктор PhD Кэти Кэмпбелл. Вместе с тем, научная группа под руководством исполнителя проекта, доктора философии Досая Кенжетая собирает материалы из отечественных и зарубежных архивов, проводит комплексный историко-археологический анализ.

Ученые планируют в сентябре этого года провести презентацию по результатам этих раскопок на международной научной конференции, которая пройдет в городе Кембридж в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в городище Ушбастобе в Туркестанской области найдены уникальные артефакты эпохи государства Кангюй.