Уникальные артефакты государства Кангюй обнаружили археологи в Туркестанской области

Спустя почти 20 лет исследований археологи впервые обнаружили на городище Ушбастобе фрагмент античного стекла. Во время нового сезона раскопок в Сайрам-Угамском национальном парке Толебийского района ученые также нашли предметы быта, ритуальную каменную чашу и исследовали центральную часть древнего города эпохи государства Кангюй, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ушбастобе считается одним из наиболее значимых памятников эпохи государства Кангюй. Городище расположено в замкнутой горной долине и состоит из двух частей. Раскопки на памятнике II века до нашей эры — IV века нашей эры проводят специалисты Центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова совместно с сотрудниками государственного музея-заповедника «Ордабасы» при поддержке компании «Спектр».

Фото: ЮКПУ им. Жанибекова

В нынешнем полевом сезоне археологи значительно расширили площадь исследований. Они заложили крупный раскоп, исследовали широкий коридор, разделяющий цитадель на две части, и расчистили примыкающие помещения с каменными стенами. Работы открыли новые детали планировки древнего города, его хозяйственной жизни и развития ремесел.

Фото: ЮКПУ им. Жанибекова

Новый полевой сезон принес десятки находок. Археологи обнаружили уникальную керамику различного назначения, предметы повседневного быта, жернова, зернотерки и ритуальные изделия. По словам исследователей, артефакты доказывают, что жители городища Ушбастобе занимались скотоводством и земледелием, умели добывать руду и плавить железо, чтобы отправлять изделия из металла в соседние регионы.

Фото: ЮКПУ им. Жанибекова

— Это великолепная керамика различного функционального назначения — кухонная, хозяйственно-бытовая, столовая и ритуальная. Представлены масштабные развалы крупных сосудов для хранения зерна, водоносных и столовых кувшинов, горшков, кружек. Помимо этого, были обнаружены предметы быта, например, шумек, который прослеживается в этнографии современных казахов. И впервые почти за 20 лет мы нашли фрагмент античного стекла. Вероятнее всего, оно попало в южный Казахстан в результате миграции сарматов, — рассказал профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова Александр Подушкин.

Фото: ЮКПУ им. Жанибекова

Особый интерес специалистов вызвали нанесенные на керамическую посуду тамгаобразные знаки и предметы, которые могли использоваться во время древних обрядов.

— Каменная чаша с остатками органического вещества, предположительно, использовалась в ритуальных целях, связанных с культом огня, — рассказала археолог Гульмира Стамкулова.

В экспедиции вместе с археологами работают студенты исторического факультета ЮКПУ им. Жанибекова. Они расчищают культурные слои, фиксируют находки и участвуют в их изучении. Для многих это первая полевая практика и возможность прикоснуться к истории на месте древнего поселения.

— Я учусь на третьем курсе исторического факультета и всегда хотел изучать историю не только по учебникам, но и в полевых условиях. Для меня было важно внести личный вклад в исследование истории Казахстана, в частности, государства Кангюй. Первый наш артефакт использовался при уходе за младенцами. В данном случае речь идет о шумеке для мальчиков, который сохранился в современной этнографии казахов. Второй наш артефакт — это напрясло. Оно надевалось на нижнюю часть веретена при изготовлении шерстяных нитей, — рассказал студент Максим Утробин.

Фото: ЮКПУ им. Жанибекова

Каждый найденный предмет помогает восстановить повседневную жизнь древнего городища. Небольшие бытовые вещи нередко рассказывают о прошлом не меньше, чем крепостные стены или элементы древних сооружений.

Фото: ЮКПУ им. Жанибекова

— Помимо каменной архитектуры и орудий труда, мы нашли бытовые предметы, которые использовались в повседневной жизни. Первый артефакт — керамическая столовая кружка с петлевидной ручкой, которая использовалась для питья. Второй — игольник. Он представляет собой полую отполированную кость и служил для хранения небольших металлических игл, — отметил Артур Сыздыков.

Фото: ЮКПУ им. Жанибекова

Масштабная каменная архитектура, развитое керамическое производство и многочисленные предметы быта позволяют ученым считать государство Кангюй одной из наиболее развитых цивилизаций древнего Казахстана. По словам профессора Александра Подушкина, новые артефакты вместе с ранее обнаруженными памятниками письменности свидетельствуют о высоком уровне городской, материальной и духовной культуры, существовавшей на территории южного Казахстана более двух тысяч лет назад.

Исследователи считают, что потенциал городища Ушбастобе не исчерпан. Значительная часть древнего города по-прежнему скрыта под землей, поэтому археологов ждут новые полевые сезоны и уникальные артефакты.

Ранее археологи обнаружили на севере Казахстана признаки крупного архитектурного сооружения эпохи Золотой Орды. По предварительным данным, комплекс в урочище Жантай мог быть мавзолеем степной элиты XIV–XV веков.