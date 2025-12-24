Цены под контроль: Китай вводит новые правила для маркетплейсов

Согласно документу, операторы платформ и продавцы, работающие на них, обязаны соблюдать принципы законности, добросовестности и прозрачности при формировании цен. Маркетплейсам запрещается необоснованно вмешиваться в ценовую политику продавцов, включая принуждение к снижению цен, навязывание автоматических систем уценки, ограничение трафика, понижение позиций в поиске, блокировку магазинов или удаление товаров.

Отдельное внимание уделено борьбе с ценовой дискриминацией. Правила прямо запрещают устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу для разных потребителей при равных условиях сделки на основе данных, алгоритмов или пользовательских профилей без ведома покупателей. Также вводятся ограничения на использование динамического ценообразования.

Документ усиливает требования к обозначению цен. Маркетплейсы и продавцы обязаны указывать полную стоимость товаров и услуг, включая доставку и другие сопутствующие сборы, а также раскрывать условия скидок, акций и субсидий. Любые дополнительные платные услуги должны быть ясно выделены.

Новые правила также запрещают недобросовестную ценовую конкуренцию, включая продажу товаров ниже себестоимости с целью вытеснения конкурентов, манипулирование ценами, распространение ложной информации о дефиците товаров и искусственное завышение стоимости, особенно в период чрезвычайных ситуаций.

Для защиты потребителей вводятся дополнительные требования к автоматическим списаниям и подпискам. Платформы обязаны заранее уведомлять пользователей о сумме и дате списания средств, а также предоставлять простой и понятный механизм отмены таких услуг.

Правила рассчитаны на пятилетний срок и станут одним из ключевых инструментов регулирования китайской платформенной экономики в условиях активного развития электронной коммерции и цифровых сервисов.

