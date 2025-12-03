Китай запустил систему регистрации цен на лекарства
Китай запустил платформу для регистрации цен на лекарственные препараты, которая должна повысить прозрачность ценообразования и упростить выход фармкомпаний на внутренний и зарубежные рынки, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Государственное управление медицинского обеспечения КНР сообщило, что компании смогут самостоятельно подавать заявки на регистрацию цен и будут нести ответственность за их достоверность. Оператор платформы не вмешивается в процесс формирования цен.
По данным ведомства, новая система решает давнюю проблему доступа к структурированным данным о ценах, с которой сталкиваются производители при выводе новых препаратов на внешние рынки. Предполагается, что эта мера также ускорит допуск новейших иностранных лекарственных средств на китайский рынок.
Платформа предлагает стандартизированные и прозрачные услуги по регистрации и идентификации рыночных цен.
На данный момент завершена регистрация первой партии препаратов девяти фармацевтических компаний из Китая и других стран.
Ранее сообщалось, что Китай введет налог на противозачаточные средства для повышения рождаемости.
Мы также писали о том, что в Кыргызстане утвердили порядок составления и критерии включения лекарственных препаратов и медицинских изделий в специальный перечень, временно разрешенных к ввозу и медицинскому применению без регистрации.