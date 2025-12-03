Китай запустил систему регистрации цен на лекарства

Государственное управление медицинского обеспечения КНР сообщило, что компании смогут самостоятельно подавать заявки на регистрацию цен и будут нести ответственность за их достоверность. Оператор платформы не вмешивается в процесс формирования цен.

По данным ведомства, новая система решает давнюю проблему доступа к структурированным данным о ценах, с которой сталкиваются производители при выводе новых препаратов на внешние рынки. Предполагается, что эта мера также ускорит допуск новейших иностранных лекарственных средств на китайский рынок.

Платформа предлагает стандартизированные и прозрачные услуги по регистрации и идентификации рыночных цен.

На данный момент завершена регистрация первой партии препаратов девяти фармацевтических компаний из Китая и других стран.

