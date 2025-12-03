Китай введет налог на противозачаточные средства для повышения рождаемости

В обновленной версии Закона КНР о налоге на добавленную стоимость противозачаточные препараты и средства исключены из перечня товаров, которые ранее не облагались НДС.

Как сообщается, отмена налоговой льготы напрямую затронет производителей и продавцов контрацептивов. Компании будут пересматривать структуру затрат, корректировать ценовую политику и готовиться к усилению конкуренции на рынке.

Bloomberg отмечает, что Китай впервые за тридцать лет вводит НДС в размере 13 процентов на противозачаточные препараты и средства, в том числе на презервативы.

Поправки одновременно освобождают от НДС услуги по уходу за детьми, учреждения по уходу за пожилыми людьми, организации, оказывающие помощь людям с инвалидностью, а также услуги, связанные с брачными мероприятиями.

Американское издание подчеркивает, что эти изменения рассматриваются как часть усилий Китая по сдерживанию стремительного падения рождаемости и стимулированию семей заводить больше детей, поскольку население страны сокращается третий год подряд.

Ранее мы писали, что Китай вводит бесплатное дошкольное образование.