    22:32, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай введет налог на противозачаточные средства для повышения рождаемости

    С 1 января 2026 года продажа противозачаточных препаратов и средств в Китае будет облагаться налогом на добавленную стоимость, передает агентство Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    Китай введет налог на противозачаточные средства для повышения рождаемости
    Фото: Xinhua

    В обновленной версии Закона КНР о налоге на добавленную стоимость противозачаточные препараты и средства исключены из перечня товаров, которые ранее не облагались НДС.

    Как сообщается, отмена налоговой льготы напрямую затронет производителей и продавцов контрацептивов. Компании будут пересматривать структуру затрат, корректировать ценовую политику и готовиться к усилению конкуренции на рынке.

    Bloomberg отмечает, что Китай впервые за тридцать лет вводит НДС в размере 13 процентов на противозачаточные препараты и средства, в том числе на презервативы.

    Поправки одновременно освобождают от НДС услуги по уходу за детьми, учреждения по уходу за пожилыми людьми, организации, оказывающие помощь людям с инвалидностью, а также услуги, связанные с брачными мероприятиями.

    Американское издание подчеркивает, что эти изменения рассматриваются как часть усилий Китая по сдерживанию стремительного падения рождаемости и стимулированию семей заводить больше детей, поскольку население страны сокращается третий год подряд.

    Ранее мы писали, что Китай вводит бесплатное дошкольное образование.

