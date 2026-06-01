Цены на нефть снова выросли

Мировые цены на нефть начали новую неделю ростом на фоне напряженности на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник поднялась до 93 долларов за баррель, прибавив более 2%.

Нефть марки WTI поднялась выше 89 долларов за баррель, прибавив почти 3%.

Рост котировок связан с опасениями участников рынка относительно стабильности мировых поставок энергоносителей. Дополнительную поддержку ценам оказали сообщения о нанесении Израилем авиаударов по территории Ливана.

Ранее заявлялось о близости достижения соглашения между Ираном и США, однако по итогам встречи в пятницу документ так и не был утвержден. Он предусматривает продление перемирия и восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив.

Также сообщалось о том, что Иран ведет переговоры с Оманом по новому механизму в Ормузском проливе.

Между тем цены на российскую нефть Urals продолжают падать. По данным торгов, стоимость сорта Urals составляет около 82 доллара за баррель. За последний месяц цена снизилась более чем на 25%.

Напомним, главы Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации предупредили о рисках конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики, энергетической безопасности и торговли.