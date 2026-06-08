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    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.

    бензин, газ
    Фото: Kazinform / Freepik

    По состоянию на 8 июня ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92

    • Астана: 237-239 тг/л
    • Алматы: 238-241 тг/л
    • Шымкент: 224-227 тг/л

     

    АИ-95

    • Астана: 312-315 тг/л
    • Алматы: 320-322 тг/л
    • Шымкент: 303-305 тг/л

     

    АИ-98

    • Астана: 355-365 тг/л
    • Алматы: 360-375 тг/л
    • Шымкент: 345-350 тг/л

     

    Дизельное топливо

    • Астана: 327-329 тг/л
    • Алматы: 330-337 тг/л
    • Шымкент: 335 тг/л

     

    Газ

    • Астана: 112 тг/л
    • Алматы: 112 тг/л
    • Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 8 июня можно посмотреть по ссылке.

    Дизтопливо Бензин Экономика Газ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор