Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 8 июня ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
- Астана: 237-239 тг/л
- Алматы: 238-241 тг/л
- Шымкент: 224-227 тг/л
АИ-95
- Астана: 312-315 тг/л
- Алматы: 320-322 тг/л
- Шымкент: 303-305 тг/л
АИ-98
- Астана: 355-365 тг/л
- Алматы: 360-375 тг/л
- Шымкент: 345-350 тг/л
Дизельное топливо
- Астана: 327-329 тг/л
- Алматы: 330-337 тг/л
- Шымкент: 335 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алматы: 112 тг/л
- Шымкент: 102 тг/л
Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 8 июня можно посмотреть по ссылке.