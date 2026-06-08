Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 484,07 тенге, продажа 490,84 тенге;
- евро: покупка 561,09 тенге, продажа 571,04 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 487,31 тенге, продажа 489,61 тенге;
- евро: покупка 561,19 тенге, продажа 566,59 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,41 - 6,53 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 487,14 тенге, продажа 489,19 тенге;
- евро: покупка 560,06 тенге, продажа 567,33 тенге;
- рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,44 тенге, 1 евро 567,38 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.
По итогам дневных торгов 5 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,44 тенге, поднявшись на 2,26 тенге.