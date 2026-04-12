Цены на жилье в ЕС выросли на 5,5%: лидируют Венгрия, Португалия и Хорватия
В странах Европейского союза цены на жилье в четвертом квартале прошлого года выросли в среднем на 5,5% в годовом выражении. В ряде государств рост оказался значительно выше, особенно в туристических странах, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
По данным Евростата, в конце 2025 года рынок недвижимости в ЕС показал устойчивый рост, который в отдельных странах превысил 10%.
Самый высокий рост зафиксирован в Венгрии — 21,2%. Эксперты связывают это с государственными программами поддержки покупки жилья и активностью инвесторов.
Заметное подорожание жилья также наблюдалось в Португалии (18,9%), Хорватии (16,1%) и Испании (12,9%). В этих странах ключевым фактором стал высокий международный спрос со стороны иностранных покупателей, инвесторов, а также людей, приобретающих второе жилье.
Как отмечают аналитики, рост цен в значительной степени обусловлен улучшением условий финансирования. Стабилизация процентных ставок позволила вернуть на рынок покупателей, которые ранее откладывали сделки.
Дополнительное давление на цены оказали ограниченное предложение жилья и активное развитие краткосрочной аренды, особенно в туристических регионах и крупных городах.
Рост более чем на 10% также зафиксирован в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве и Чехии. В то же время в ряде стран динамика была умеренной: в Германии цены выросли на 3%, во Франции — на 1%.
Финляндия стала единственной страной, где зафиксировано снижение цен на жилье — на 3,1%.
Эксперты отмечают, что различия между странами связаны с уровнем экономического роста, инвестиционной привлекательностью и доступностью жилья, а также с влиянием международного спроса и туристического фактора.
Отметим, что в Казахстане число сделок с жильем выросло на 3,9%.