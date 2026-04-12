Цены на жилье в ЕС выросли на 5,5%: лидируют Венгрия, Португалия и Хорватия

По данным Евростата, в конце 2025 года рынок недвижимости в ЕС показал устойчивый рост, который в отдельных странах превысил 10%.

Самый высокий рост зафиксирован в Венгрии — 21,2%. Эксперты связывают это с государственными программами поддержки покупки жилья и активностью инвесторов.

Заметное подорожание жилья также наблюдалось в Португалии (18,9%), Хорватии (16,1%) и Испании (12,9%). В этих странах ключевым фактором стал высокий международный спрос со стороны иностранных покупателей, инвесторов, а также людей, приобретающих второе жилье.

Как отмечают аналитики, рост цен в значительной степени обусловлен улучшением условий финансирования. Стабилизация процентных ставок позволила вернуть на рынок покупателей, которые ранее откладывали сделки.

Дополнительное давление на цены оказали ограниченное предложение жилья и активное развитие краткосрочной аренды, особенно в туристических регионах и крупных городах.

Рост более чем на 10% также зафиксирован в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве и Чехии. В то же время в ряде стран динамика была умеренной: в Германии цены выросли на 3%, во Франции — на 1%.

Финляндия стала единственной страной, где зафиксировано снижение цен на жилье — на 3,1%.

Эксперты отмечают, что различия между странами связаны с уровнем экономического роста, инвестиционной привлекательностью и доступностью жилья, а также с влиянием международного спроса и туристического фактора.

Отметим, что в Казахстане число сделок с жильем выросло на 3,9%.