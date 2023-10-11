Цены на социально значимые продтовары снижаются – Тамара Дуйсенова

На протяжении более 4 месяцев индекс цен на социально значимые продовольственные товары снижается. Об этом заявила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По итогам принятых правительством мер, на протяжении более 4 месяцев индекс цен на социально значимые продовольственные товары снижается. Заключено порядка 11,5 тысячи соглашений с торговыми объектами и производителями по не превышению 15-процентной надбавки на социально значимые продовольственные товары, - сказала Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса.

Также она сообщила, что региональными комиссиями по расследованию посреднических схем с начала года выявлено 696 фактов нарушений порога торговой надбавки.

- Проведен анализ 814 посреднических цепочек, при этом выявлено 146 рисков нарушения законодательства, - добавила Тамара Дуйсенова.

Ранее вице-премьер отметила, что приток инвестиций в сельское хозяйство по итогам прошлого года увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге.