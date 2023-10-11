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    10:55, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Цены на социально значимые продтовары снижаются – Тамара Дуйсенова

    тамара дуйсенова
    Фото: пресс-служба Мажилиса РК

    На протяжении более 4 месяцев индекс цен на социально значимые продовольственные товары снижается. Об этом заявила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

     - По итогам принятых правительством мер, на протяжении более 4 месяцев индекс цен на социально значимые продовольственные товары снижается. Заключено порядка 11,5 тысячи соглашений с торговыми объектами и производителями по не превышению 15-процентной надбавки на социально значимые продовольственные товары, - сказала Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса.

    Также она сообщила, что региональными комиссиями по расследованию посреднических схем с начала года выявлено 696 фактов нарушений порога торговой надбавки.

    - Проведен анализ 814 посреднических цепочек, при этом выявлено 146 рисков нарушения законодательства, - добавила Тамара Дуйсенова. 

    Ранее вице-премьер отметила, что приток инвестиций в сельское хозяйство по итогам прошлого года увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге.

    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Цены и тарифы Экономика Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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