Тамара Дуйсенова: Большую часть возвращенных земель передадут для выпаса скота

Меры государственной поддержки сельского хозяйства принимаются правительством на системной основе. Об этом заявила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Так, объем субсидирования отрасли вырос до 430 млрд тенге. Ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ увеличен с 70 до 140 млрд тенге, - сказала Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер отметила, что приток инвестиций в отрасль по итогам прошлого года увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге.

- Актуальными в обеспечении продбезопасности являются вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны, и прежде всего земель сельскохозяйственного назначения. В этом направлении проводится активная работа по возврату неиспользуемых или выданных с нарушением сельхозземель, в том числе пастбищных угодий, - добавила Тамар Дуйсенова.

Согласно озвученным данным, с начала 2022 года возвращено более 8,5 млн гектар, 2,8 млн из которых уже переданы землепользователям.