РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:44, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Тамара Дуйсенова: Большую часть возвращенных земель передадут для выпаса скота

    пастбища
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Меры государственной поддержки сельского хозяйства принимаются правительством на системной основе. Об этом заявила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Так, объем субсидирования отрасли вырос до 430 млрд тенге. Ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ увеличен с 70 до 140 млрд тенге, - сказала Тамара Дуйсенова.

    Вице-премьер отметила, что приток инвестиций в отрасль по итогам прошлого года увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге.

     - Актуальными в обеспечении продбезопасности являются вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны, и прежде всего земель сельскохозяйственного назначения. В этом направлении проводится активная работа по возврату неиспользуемых или выданных с нарушением сельхозземель, в том числе пастбищных угодий, - добавила Тамар Дуйсенова.

    Согласно озвученным данным, с начала 2022 года возвращено более 8,5 млн гектар, 2,8 млн из которых уже переданы землепользователям.

    - Большая часть возвращенных земель будет передаваться для удовлетворения потребностей населения в выпасе скота. Здесь не могу не отметить и проводимую по инициативе депутатов Парламента работу по внесению изменений в законодательные акты по вопросам использования пастбищ. Данные изменения позволят рационально использовать пастбищные угодья, через запрет перевода пастбищ в другие виды земель, резервирование их для выпаса скота, увеличение нормативов изъятия пастбищных земель и другие нормы, - резюмировала Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Парламент Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!