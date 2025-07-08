Социально значимые лекарства могут подешеветь в Казахстане

В рамках этой работы ведомством подписаны меморандумы о сотрудничестве с такими ведущими фармацевтическими компаниями, как АО «Химфарм», ТОО «Johnson & Johnson Kazakhstan» и ТОО «АстраЗенека Казахстан». Соглашения направлены на снижение цен на ряд дорогостоящих и социально значимых препаратов.

— Заключение меморандумов с ведущими отечественными и зарубежными фармацевтическими компаниями отражает нашу общую готовность к конструктивному взаимодействию и социальной ответственности. Мы уверены, что подобные инициативы позволят укрепить стабильность на фармацевтическом рынке, расширить доступ пациентов к современным препаратам, а также способствовать развитию инвестиционного климата и локализации производства, — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова после подписания документа.

В рамках соглашения «АстраЗенека» планирует снизить цены на ряд жизненно важных препаратов для розничной и оптовой реализации, что позволит повысить обеспеченность граждан необходимыми лекарствами и увеличить доступ населения к инновационной терапии.

— Мы намерены тесно сотрудничать с Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить доступ людей, нуждающихся в инновационной терапии, к необходимым препаратам в условиях нынешних экономических реалий. Положения меморандума распространяются и на препараты нашей компании, которые уже локализованы и производятся на территории Казахстана. По нашим оценкам, снижение цен позволит поддержать несколько миллионов пациентов, — прокомментировал Арсен Насырханов, директор по работе с государственными органами и внешним коммуникациям компании «АстраЗенека» в Казахстане.

В рамках меморандума с компанией Johnson & Johnson достигнута договоренность о пересмотре ценовой политики на препарат Спинраза (Нусинерсен), применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии — редкого, но прогрессирующего и угрожающего жизни заболевания.

Снижение цен на социально значимые препараты позволит оптимизировать государственные расходы и обеспечит более устойчивое лекарственное обеспечение пациентов, нуждающихся в дорогостоящей терапии.

Еще одним значимым шагом стало подписание меморандума с АО «Химфарм». Компания подтвердила готовность снизить закупочную цену на препарат Дапаглифлозин, применяемый для лечения сахарного диабета 2 типа.

Это одно из самых распространённых неинфекционных заболеваний в мире, в Казахстане более 520 тысяч человек страдают сахарным диабетом, из них 492 335 приходится на СД 2 типа.

Данное заболевание становится частой причиной различных осложнений, сердечно-сосудистых патологий, слепоты, почечной недостаточности и влечет за собой растущую социально-экономическую нагрузку в виде лечения, госпитализации, потери трудоспособности.

Меморандумы также включают следующие положения:

• соблюдение допустимых пределов торговых надбавок;

• мониторинг ценовой динамики;

• обмен лучшими практиками;

• развитие механизмов финансирования инновационных препаратов;

• выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

Ранее в Правительстве состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам реформирования системы лекарственного обеспечения. Поводом для обсуждения стали результаты государственного аудита, проведенного Высшей аудиторской палатой (ВАП).