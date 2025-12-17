Цены на смартфоны могут вырасти в 2026 году из-за всплеска развития ИИ

Эксперты предупреждают, что в следующем году себестоимость производства смартфонов может вырасти. Это связано с активным расширением ИИ-инфраструктуры, из-за которого производители начнут выпускать больше чипов для крупных ИИ-серверов, чем для потребительских устройств.

Изменения в спросе и предложении заметны уже сейчас. К примеру, в 2025 году крупнейшие технологические компании как Meta, Microsoft и Google резко нарастили мощности центров обработки данных для поддержки ИИ. По оценкам McKinsey & Company, к 2030 году глобальные инвестиции в инфраструктуру дата-центров могут достичь почти 7 трлн долларов.

На этом фоне производители микросхем памяти начали перенаправлять производственные мощности в сторону дата-центров, которые используют иные типы памяти, чем смартфоны и персональные компьютеры. По мнению аналитиков, этот сдвиг уже приводит к сокращению предложения компонентов для потребительской электроники.

Так, компания Micron, известная своей полупроводниковой продукцией (чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, датчики КМОП) объявила о выходе из сегмента потребительской памяти, сославшись на рост спроса со стороны ИИ-дата-центров. Samsung также сообщила о высоком спросе на память для серверов и предупредила о возможном дефиците компонентов для мобильных устройств и ПК.

По оценкам TrendForce, рост цен на эти чипы памяти увеличил себестоимость производства смартфонов на 8–10% в 2025 году. Но следует отметить, что более высокие издержки не всегда сразу отражаются на розничных ценах. Однако уже сейчас аналитики отмечают, что сильнее всего могут пострадать бюджетные модели Android из-за низкой рентабельности. Некоторые производители могут отложить выпуск новых устройств, сосредоточившись на более дорогих моделях, которые легче компенсируют рост затрат.

Так, согласно прогнозу International Data Corporation (IDC), средняя цена смартфона может вырасти до 465 долларов в 2026 году по сравнению с 457 долларами в 2025 году, а объем мирового рынка достигнет рекордных 578,9 млрд долларов.

Эксперты отрасли ожидают, что цены на микросхемы памяти могут вырасти на 30% в четвертом квартале 2025 года и еще на 20% в начале 2026 года. Стабилизироваться цены могут ближе к концу 2026 года, когда наладят цепочки поставок. В целом аналитики признали, что быстрые темпы внедрения ИИ создали неожиданное давление на рынок полупроводников, что повлекло временный дисбаланс спроса и предложения.

