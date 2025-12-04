РУ
    15:10, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Цены на поездки в такси растут медленнее инфляции — Яндекс Такси опубликовал статистику за 2025 год

    Спрос на поездки в такси вырос на 19%, передает агентство Kazinform.

    Фото: Yandex Qazaqstan

    Аналитики сервиса Яндекс Такси проанализировали ключевые показатели работы сервиса в 2025 году, относящиеся к динамике ценообразования поездок в такси.

    По данным сервиса, в стране спрос на поездки увеличился на 19% по сравнению с прошлым годом. Число активных водителей, сотрудничающих с Яндекс Такси, также выросло — рост показал 5%.

    Средняя стоимость одной минуты поездки по стране в 2025 году во всех тарифах составила 90 тенге, что больше на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом этот показатель остается ниже уровня инфляции в стране: по данным Бюро Национальной статистики РК, на ноябрь 2025 года, годовая инфляция составила 12,4%.

    Фото: Yandex Qazaqstan

    Аналитики сервиса отмечают различные факторы, повлиявшие на стоимость поездок в течение года. К примеру, в период с мая по август 2025 года зафиксировано снижение количества водителей на 20% относительно зимнего пика, что привело к росту цен. А в ноябре в южных и западных регионах страны из-за аномально теплой погоды спрос на такси снизился, и цены оказались ниже обычного для этого времени года.

    По данным Яндекс Такси, один из ключевых факторов, который определяет стоимость поездок, — уровень спроса и его изменения. Колебания могут быть связаны с временем года, погодными условиями или различными событиями.

    Когда спрос резко возрастает и доступных машин не хватает, алгоритм временно увеличивает стоимость поездки. Это делается для того, чтобы стимулировать водителей выходить на линию и в то же время снизить количество запросов на поездки. Как только автомобилей становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены соответственно снижаются.

