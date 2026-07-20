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    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Фото: Pexels

    По состоянию на 20 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92

    • Астана: 247 тг/л
    • Алматы: 245-249 тг/л
    • Шымкент: 230-235 тг/л

    АИ-95

    • Астана: 315-319 тг/л
    • Алматы: 320-327 тг/л
    • Шымкент: 299-305 тг/л

    АИ-98

    • Астана: 355-365 тг/л
    • Алматы: 360-380 тг/л
    • Шымкент: 345-350 тг/л

    Дизельное топливо

    • Астана: 337 тг/л
    • Алматы: 343-345 тг/л
    • Шымкент: 338-343 тг/л

    Газ

    • Астана: 112 тг/л
    • Алматы: 112 тг/л
    • Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 20 июля можно посмотреть по ссылке.

    Цена Дизтопливо Цены и тарифы Бензин Газ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор