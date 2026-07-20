Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 467,84 тенге, продажа 474,80 тенге;
- евро: покупка 534,80 тенге, продажа 544,79 тенге;
- рубль: покупка 5,70 тенге, продажа 5,91 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 470,24 тенге, продажа 472,56 тенге;
- евро: покупка 537,50 тенге, продажа 542,67 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,66 - 5,80 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 470,03 тенге, продажа 472,15 тенге;
- евро: покупка 536,85 тенге, продажа 541,65 тенге;
- рубль: покупка 5,67 тенге, продажа 5,74 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 469,83 тенге, 1 евро 536,83 тенге, 1 рубль 5,97 тенге.
По итогам дневных торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге.