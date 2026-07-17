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    Курс доллара снизился на два тенге по итогам торгов 17 июля

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге. Официальный курс Национального банка на 17 июля установлен на уровне 472,34 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 467,00 тенге, продают по 474,00 тенге. Евро покупают по 534,00 тенге, а продать по 544,00 тенге, а рубль: 5,60 – 5,90 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 470,68 тенге, продают по 472,87 тенге. Евро торгуется в диапазоне 534,44 — 542,90 тенге, а рубль: 5,68 – 5,82 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 470,28 тенге, а продают по 472,37 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 537,13 – 542,54 тенге, а рубль в районе 5,66 – 5,74 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 472,34 тенге, поднявшись на 1,81 тенге.

    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор