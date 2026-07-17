Курс доллара снизился на два тенге по итогам торгов 17 июля

По итогам дневных торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге. Официальный курс Национального банка на 17 июля установлен на уровне 472,34 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 467,00 тенге, продают по 474,00 тенге. Евро покупают по 534,00 тенге, а продать по 544,00 тенге, а рубль: 5,60 – 5,90 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 470,68 тенге, продают по 472,87 тенге. Евро торгуется в диапазоне 534,44 — 542,90 тенге, а рубль: 5,68 – 5,82 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 470,28 тенге, а продают по 472,37 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 537,13 – 542,54 тенге, а рубль в районе 5,66 – 5,74 тенге.

По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 472,34 тенге, поднявшись на 1,81 тенге.



