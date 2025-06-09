Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

По состоянию на 9 июня ценовой диапазон выглядит следующим образом:

АИ-92

Астана: 210-213 тг/л

Алматы: 209-213 тг/л

Шымкент: 198-205 тг/л

АИ-95

Астана: 265-275 тг/л

Алматы: 271-279 тг/л

Шымкент: 255-265 тг/л

АИ-98

Астана: 299-320 тг/л

Алматы: 310-340 тг/л

Шымкент: 295-335 тг/л

Дизельное топливо

Астана: 300-311 тг/л

Алматы: 300-311 тг/л

Шымкент: 298-307 тг/л

Газ

Астана: 102 тг/л

Алматы: 99-102 тг/л

Шымкент: 90 тг/л

С курсами валют в обменниках на 9 июня можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что объём снижения ГСМ в Казахстане составил около 430 тысяч тонн.