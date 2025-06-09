10:41, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 9 июня ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 210-213 тг/л
Алматы: 209-213 тг/л
Шымкент: 198-205 тг/л
АИ-95
Астана: 265-275 тг/л
Алматы: 271-279 тг/л
Шымкент: 255-265 тг/л
АИ-98
Астана: 299-320 тг/л
Алматы: 310-340 тг/л
Шымкент: 295-335 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 300-311 тг/л
Алматы: 300-311 тг/л
Шымкент: 298-307 тг/л
Газ
Астана: 102 тг/л
Алматы: 99-102 тг/л
Шымкент: 90 тг/л
С курсами валют в обменниках на 9 июня можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что объём снижения ГСМ в Казахстане составил около 430 тысяч тонн.