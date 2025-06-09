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    08:20, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,63 тенге, продажа 512,69 тенге;
    • евро: покупка 581,44 тенге, продажа 585,64 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,32 - 6,44 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,57 тенге, продают по 514,60 тенге;
    • евро: покупка 577,62 тенге, продажа 584,66 тенге;
    • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 510,46 тенге, продают по 513,46 тенге;
    • евро: покупка 581,08 тенге, продажа 585,92 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,19 тенге, 1 евро 582,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 июня средневзвешенный курс доллара составил 510,19 тенге, снизившись на 1,11 тенге. 

    Теги:
    Валюта Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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