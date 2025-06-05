Курс тенге продолжает укрепляться

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 510,19 тенге, снизившись на 1,11 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 июня установлен на уровне 511,67 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,38 тенге, а продают по 512,29 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 581,67 — 585,76 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,34 — 6,47 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 508,59 тенге, а продают по 514,59 тенге. Евро в столице можно приобрести по 577,65 тенге, а продать по 584,71 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,32 — 6,47 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,42 тенге, а продают по 513,42 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 580,98 — 585,65 тенге, рубли торгуются в пределах 6,34 — 6,41 тенге.

По итогам дневных торгов 4 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,67 тенге, снизившись на 0,47 тенге.