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    16:05, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Курс тенге продолжает укрепляться

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге, доллары, евро, рубль, курс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 510,19 тенге, снизившись на 1,11 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 июня установлен на уровне 511,67 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,38 тенге, а продают по 512,29 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 581,67 — 585,76 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,34 — 6,47 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 508,59 тенге, а продают по 514,59 тенге. Евро в столице можно приобрести по 577,65 тенге, а продать по 584,71 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,32 — 6,47 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,42 тенге, а продают по 513,42 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 580,98 — 585,65 тенге, рубли торгуются в пределах 6,34 — 6,41 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,67 тенге, снизившись на 0,47 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Биржи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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