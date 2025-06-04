Доллар слегка ослаб на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 511,67 тенге, снизившись на 0,47 тенге. Официальный курс Национального банка на 4 июня установлен на уровне 512,10 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,78 тенге, а продают по 512,72 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 580,86 – 585,17 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,37 – 6,50 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 509,34 тенге, а продают по 515,34 тенге. Евро в столице можно приобрести по 578,47 тенге, а продать по 585,53 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,35 – 6,50 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 511,23 тенге, а продают по 514,23 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 580,76 – 585,39 тенге, рубли торгуются в пределах 6,37 – 6,43 тенге.

По итогам дневных торгов 3 июня средневзвешенный курс доллара составил 512,10 тенге, поднявшись на 0,71 тенге.