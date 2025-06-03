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    15:53, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Доллар продолжает плавно укрепляться

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 512,10 тенге, поднявшись на 0,71 тенге. Официальный курс Национального банка на 3 июня установлен на уровне 511,37 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,66 тенге, а продают по 513,52 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 583,48 — 587,65 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,33 — 6,46 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 509,44 тенге, а продают по 515,48 тенге. Евро в столице можно приобрести по 578,48 тенге, а продать по 585,55 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,30 — 6,45 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 511,76 тенге, а продают по 514,76 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 581,14 — 585,95 тенге, рубли торгуются в пределах 6,34 — 6,41 тенге.

    По итогам дневных торгов 2 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,37 тенге, поднявшись на 0,55 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Биржи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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