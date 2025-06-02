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    15:53, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Курс доллара к тенге продолжил рост на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге
    Фото: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 511,37 тенге, поднявшись на 0,55 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 июня установлен на уровне 510,81 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,67 тенге, а продают по 512,53 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 581,49 — 585,77 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,32 — 6,45 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 508,39 тенге, а продают по 514,41 тенге. Евро в столице можно приобрести по 577,41 тенге, а продать по 584,45 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,30 — 6,45 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 511,13 тенге, а продают по 514,17 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 579,09 — 584,13 тенге, рубли торгуются в пределах 6,34 — 6,41 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, поднявшись на 1,69 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Биржи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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