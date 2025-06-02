Курс доллара к тенге продолжил рост на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 511,37 тенге, поднявшись на 0,55 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 июня установлен на уровне 510,81 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,67 тенге, а продают по 512,53 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 581,49 — 585,77 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,32 — 6,45 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 508,39 тенге, а продают по 514,41 тенге. Евро в столице можно приобрести по 577,41 тенге, а продать по 584,45 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,30 — 6,45 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 511,13 тенге, а продают по 514,17 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 579,09 — 584,13 тенге, рубли торгуются в пределах 6,34 — 6,41 тенге.

По итогам дневных торгов 30 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.