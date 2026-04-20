Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 20 апреля ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 237-238 тг/л
Алматы: 237-240 тг/л
Шымкент: 221-226 тг/л
АИ-95
Астана: 309-315 тг/л
Алматы: 313-322 тг/л
Шымкент: 297-305 тг/л
АИ-98
Астана: 354-365 тг/л
Алматы: 357-375 тг/л
Шымкент: 345-359 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 328-333 тг/л
Алматы: 330-336 тг/л
Шымкент: 325-334 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 102 тг/л
