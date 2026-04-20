    09:18, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По состоянию на 20 апреля ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92

    Астана: 237-238 тг/л
    Алматы: 237-240 тг/л
    Шымкент: 221-226 тг/л

    АИ-95
    Астана: 309-315 тг/л
    Алматы: 313-322 тг/л
    Шымкент: 297-305 тг/л

    АИ-98
    Астана: 354-365 тг/л
    Алматы: 357-375 тг/л
    Шымкент: 345-359 тг/л

    Дизельное топливо
    Астана: 328-333 тг/л
    Алматы: 330-336 тг/л
    Шымкент: 325-334 тг/л

    Газ
    Астана: 112 тг/л
    Алматы: 112 тг/л
    Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 20 апреля можно посмотреть здесь

    Еламан Турысбеков
