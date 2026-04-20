Тренды:
    08:56, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 468,02 тенге, продажа 474,91 тенге;
    • евро: покупка 552,98 тенге, продажа 562,98 тенге;
    • рубль: покупка 6,00 тенге, продажа 6,30 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 469,55 тенге, продажа 472,33 тенге;
    • евро: покупка 552,15 тенге, продажа 557,61 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,02 - 6,14 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 471,05 тенге, продажа 473,18 тенге;
    • евро: покупка 552,55 тенге, продажа 557,55 тенге;
    • рубль: покупка 6,06 тенге, продажа 6,15 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 469,52 тенге, 1 евро 553,75 тенге, 1 рубль 6,15 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 апреля средневзвешенный курс доллара составил 469,52 тенге, снизившись на 1,68 тенге. 

    Еламан Турысбеков
