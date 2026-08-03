Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 3 августа ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
- Астана: 247 тг/л
- Алматы: 245-249 тг/л
- Шымкент: 232-235 тг/л
АИ-95
- Астана: 315-319 тг/л
- Алматы: 320-327 тг/л
- Шымкент: 304-306 тг/л
АИ-98
- Астана: 355-365 тг/л
- Алматы: 360-380 тг/л
- Шымкент: 345-350 тг/л
Дизельное топливо
- Астана: 337 тг/л
- Алматы: 343-345 тг/л
- Шымкент: 340-343 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алматы: 112 тг/л
- Шымкент: 102 тг/л
Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 3 августа можно посмотреть по ссылке.