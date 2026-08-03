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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 августа

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 469,00 теңге, продажа 475,87 теңге;
    • евро: покупка 536,98 теңге, продажа 546,95 теңге;
    • рубль: покупка 5,60 теңге, продажа 5,80 теңге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 472,76 теңге, продажа 475,08 теңге;
    • евро: покупка 542,31 теңге, продажа 547,70 теңге;
    • рубль торгуется в диапазоне 5,62 — 5,75 теңге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 473,00 теңге, продажа 475,00 теңге;
    • евро: покупка 540,93 теңге, продажа 546,29 теңге;
    • рубль: покупка 5,66 теңге, продажа 5,72 теңге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 473,59 теңге, 1 евро 544,68 теңге, 1 рубль 5,94 теңге.

    По итогам дневных торгов 31 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,59 теңге, снизившись на один теңге.

    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор