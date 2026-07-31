Теңге продолжил укрепление по итогам торгов

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,59 теңге, снизившись на один теңге. Официальный курс Национального банка на 31 июля установлен на уровне 474,63 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469 теңге, продают по 476 теңге. Евро покупают по 537 теңге, а продают по 547 теңге. Рубль покупают по 5,60, а продают по 5,80 теңге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 472,49 теңге, продают по 474,55 теңге. Евро торгуется в диапазоне 542,31 — 547,50 теңге, а рубль: 5,61 - 5,75 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,65 теңге, а продают по 475,70 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 539,98 – 545,37 теңге, а рубль в районе 5,67 – 5,73 теңге.

По итогам дневных торгов 30 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,63 теңге, снизившись на 2,38 теңге.