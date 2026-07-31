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    Теңге продолжил укрепление по итогам торгов

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Курс доллара снизился к теңге
    Фото: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,59 теңге, снизившись на один теңге. Официальный курс Национального банка на 31 июля установлен на уровне 474,63 теңге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469 теңге, продают по 476 теңге. Евро покупают по 537  теңге, а продают по 547 теңге. Рубль покупают по 5,60, а продают по 5,80 теңге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 472,49 теңге, продают по 474,55 теңге. Евро торгуется в диапазоне 542,31 — 547,50 теңге, а рубль: 5,61 - 5,75 теңге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,65 теңге, а продают по 475,70 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 539,98 – 545,37 теңге, а рубль в районе 5,67 – 5,73 теңге.

    По итогам дневных торгов 30 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,63 теңге, снизившись на 2,38 теңге.

    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор