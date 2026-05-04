    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 4 мая ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92

    Астана: 238 тг/л
    Алматы: 238-240 тг/л
    Шымкент: 223-226 тг/л

    АИ-95

    Астана: 312-315 тг/л
    Алматы: 320-322 тг/л
    Шымкент: 303-305 тг/л

    АИ-98

    Астана: 355-365 тг/л
    Алматы: 360-375 тг/л
    Шымкент: 345-350 тг/л

    Дизельное топливо

    Астана: 328-330 тг/л
    Алматы: 330-336 тг/л
    Шымкент: 332-334 тг/л

    Газ

    Астана: 112 тг/л
    Алматы: 112 тг/л
    Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 4 мая можно посмотреть здесь.

    Еламан Турысбеков
