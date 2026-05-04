Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 4 мая ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 238 тг/л
Алматы: 238-240 тг/л
Шымкент: 223-226 тг/л
АИ-95
Астана: 312-315 тг/л
Алматы: 320-322 тг/л
Шымкент: 303-305 тг/л
АИ-98
Астана: 355-365 тг/л
Алматы: 360-375 тг/л
Шымкент: 345-350 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 328-330 тг/л
Алматы: 330-336 тг/л
Шымкент: 332-334 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 102 тг/л
