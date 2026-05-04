Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет:
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 459,06 тенге, продажа 465,98 тенге;
- евро: покупка 537,02 тенге, продажа 546,91 тенге;
- рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,15 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 461,92 тенге, продажа 464,15 тенге;
- евро: покупка 541,73 тенге, продажа 546,83 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,94 - 6,08 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 463,5 тенге, продажа 465,40 тенге;
- евро: покупка 539,47 тенге, продажа 544,30 тенге;
- рубль: покупка 6,01 тенге, продажа 6,09 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 462,91 тенге, 1 евро 542,16 тенге, 1 рубль 6,16 тенге.
По итогам дневных торгов 30 апреля средневзвешенный курс доллара составил 462,91 тенге, поднявшись на 1,14 тенге.