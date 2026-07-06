Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 6 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:
АИ-92
Астана: 240-243 тг/л
Алматы: 238-245 тг/л
Шымкент: 228-231 тг/л
АИ-95
Астана: 313-315 тг/л
Алматы: 320-322 тг/л
Шымкент: 299-305 тг/л
АИ-98
Астана: 355-365 тг/л
Алматы: 360-375 тг/л
Шымкент: 345-350 тг/л
Дизельное топливо
Астана: 333 тг/л
Алматы: 334-341 тг/л
Шымкент: 336-339 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 102 тг/л
Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 6 июля можно посмотреть здесь.