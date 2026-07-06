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    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Фото: Pexels

    По состоянию на 6 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92

    Астана: 240-243 тг/л
    Алматы: 238-245 тг/л
    Шымкент: 228-231 тг/л

    АИ-95

    Астана: 313-315 тг/л
    Алматы: 320-322 тг/л
    Шымкент: 299-305 тг/л

    АИ-98

    Астана: 355-365 тг/л
    Алматы: 360-375 тг/л
    Шымкент: 345-350 тг/л

    Дизельное топливо

    Астана: 333 тг/л
    Алматы: 334-341 тг/л
    Шымкент: 336-339 тг/л

    Газ

    Астана: 112 тг/л
    Алматы: 112 тг/л
    Шымкент: 102 тг/л

    Актуальные средневзвешенные курсы покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменных пунктах на 6 июля можно посмотреть здесь.

    Дизтопливо Топливо Цены и тарифы Бензин Экономика Газ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор