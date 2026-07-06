Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 471,97 тенге, продажа 478,95 тенге;
— евро: покупка 539,97 тенге, продажа 549,95 тенге;
— рубль: покупка 5,70 тенге, продажа 6,01 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 474,45 тенге, продажа 476,79 тенге;
— евро: покупка 540,67 тенге, продажа 546,08 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,84 — 5,98 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 474,59 тенге, продажа 476,65 тенге;
— евро: покупка 541,12 тенге, продажа 546,59 тенге;
— рубль: покупка 5,82 тенге, продажа 5,91 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 472,03 тенге, 1 евро 540,29 тенге, 1 рубль 6,11 тенге.
По итогам дневных торгов 3 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 472,03 тенге, снизившись на 2,39 тенге.