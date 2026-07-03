Доллар опустился до 472 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 472,03 тенге, снизившись на 2,39 тенге. Официальный курс Национального банка на 3 июля установлен на уровне 474,47 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 471,97 тенге, продают по 478,97 тенге. Евро можно приобрести по 539,93 тенге, а продать по 549,93 тенге. Рубль покупают по 5,80 продают по 6,10 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 473,36 тенге, продают по 475,55 тенге. Евро торгуется в диапазоне 540,79 — 546,22 тенге, а рубль: 5,84 — 5,98 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,89 тенге, а продают по 475,96 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 522,22 — 546,63 тенге, а рубль в районе 5,83 — 5,94 тенге.

По итогам дневных торгов 2 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,47 тенге, снизившись на 4,76 тенге.